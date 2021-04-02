Polis memuru Mutlu Temel’in adı okul kütüphanesinde yaşatılıyor

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Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Mutlu Temel’in adı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet'te çalışırken geçirdiği hastalık sonucunda hayatını kaybeden Polis Memuru Mutlu Temel’in adı Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda yaşatılıyor. Öğrencilerin faydalanabilmesi amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Şube Müdürleri Turan Tekden, Erol Doymuş ve merhum polis memurunun aile fertleri katıldı.

Kaymakam Erdem, geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Temel’in adının ilçelerine bağlı köyde yaşatılmasının kendileri için gurur verdiğini belirterek açılışını gerçekleştirdikleri kütüphanenin hayırlı olmasını diledi

Sinop’tan Karabük’e gelen Temel’in aile fertleri, kütüphanenin açılışında duygu dolu anlar yaşarken, okul yönetimine Mutlu Temel isminin kütüphanede yaşattıkları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 600 kitap ve mobilyalarla zenginleştirilen kütüphanenin açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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