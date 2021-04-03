Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük Demir Çelik Fabrikaları´nın temelinin atılışının 84´üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları´nın temelinin atılışı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Bugün 3 Nisan. Bundan 84 yıl önce 3 Nisan 1937´de küçük bir köy olan Karabük´te önemli bir gelişme oldu. Mustafa Kemal Atatürk´ün talimatı ile İsmet İnönü bizzat Karabük´e gelerek ağır sanayinin temelini attı. Karabüklüler diyorlar ki, '3 Nisan´ı Sanayi Günü ilan edelim' diye. Evet, yürekten katılıyorum. 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız" dedi.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları´nın (Kardemir) temelinin atılışı ve Karabük´ün kuruluşunun 84'üncü yıl dönümü ise havai fişekler ile kutlandı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-04-03 22:54:48



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