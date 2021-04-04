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Emekli amirallerin bildirisine KBÜ'den tepki

İHA

Emekli amirallerin bildirisine KBÜ'den tepki

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından emekli amirallerin sözde bildirisine karşı kınama mesajı yayımlandı.
Ülkenin bekasının ve bağımsızlığının teminatı milletin iradesi olduğunun belirtildiği kınama mesajında, "Demokrasi ve bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Karabük Üniversitesi ailesi olarak aziz milletimizin hür iradesine, bağımsızlığına göz diken darbeci ve vesayetçi zihniyetin her daim karşısındayız ve devletimizin yanındayız. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü olarak bazı emekli amirallerin yayımladığı bu sözde bildiriyi şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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