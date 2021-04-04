Emekli amirallerin bildirisine KBÜ'den tepki

16. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından emekli amirallerin sözde bildirisine karşı kınama mesajı yayımlandı.

Ülkenin bekasının ve bağımsızlığının teminatı milletin iradesi olduğunun belirtildiği kınama mesajında, "Demokrasi ve bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Karabük Üniversitesi ailesi olarak aziz milletimizin hür iradesine, bağımsızlığına göz diken darbeci ve vesayetçi zihniyetin her daim karşısındayız ve devletimizin yanındayız. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü olarak bazı emekli amirallerin yayımladığı bu sözde bildiriyi şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.