Öğretmen ve öğrenciler diyetisyen ile buluştu

“Pandemi Gölgesinde Hayat” eTwinning projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Diyetisyen Kübra Kaynar Kurubaş ile buluşarak bir söyleşi gerçekleştirdi.

Online olarak gerçekleşen söyleşiye Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ülkü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Baybaş ve İngilizce Öğretmeni Hakan Sarıipek katılırken,Mersin’in Silifke ilçesinden 3, AdanaSeyhan’dan 1, Adana Ceyhan’dan 1 öğretmen ve toplam 43 öğrenci katıldı. Dyt. Kübra Kaynar Kurubaş öğretmen ve öğrencilere, sürdürülebilir sağlıklı beslenme önerileri, ergenlikte sağlıklı beslenme, pandemi döneminde beslenmede dikkat edilecekler, sağlıklı menü önerileri, besinlerin kalori değerlerine örnekler" gibi konularda birçok bilgiler verdi. Daha sonra ise Dyt.Kurubaş öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Projenin amacının evde kalınan bugünlerde öğrencilerin yeni hobiler edinmesi, olumsuz bağımlılıklardan kurtulması, doğayı korumasını sağlamak ve evde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak olduğu öğrenildi.

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