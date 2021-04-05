Karabük’te ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi tanıtıldı

İHA

Karabük’te ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi tanıtıldı

Karabük’te çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amacıyla hazırlanan 'En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Karabük’te tanıtıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin bütün illerde yürütülen bir proje olduğunu belirtti.
Gürel, ailelerin çocukları iyi takip edip, onların hem psikolojilerinde hem de hal ve hareketlerindeki farklılıkları görebilirse bağımlılık sürecine başlamadan müdahalesini yapıp koruyabileceklerini söyledi.
Uyuşturucu ticaretini yapan kişilerin terör örgütleri olduğunu belirten Gürel, “Hiçbir etik kuralı olmayan insanlar evlatlarımızı bizlerden alıp uzaklaştırabilmekte. Allah korusun hayatlarına mal olabilecek süreçlere sürükleyebilmektedir. Çocuklarımız iyi takip edelim, iyi bir arkadaşlık ve iletişim kuralım” dedi.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ise, polis teşkilatı olarak geleceğin teminatı olan gençleri uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılığından koruyabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını aktararak, “Anne ve anne adayları ile gençleri bilgilendirerek uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığından uzak tutmayı benimsedik” diye konuştu.
Konuşmaların ardından projenin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımı da yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük İl Genel Meclisinden "Montrö Bildirisi"ne tepki
YEREL HABERLER Karabük İl Genel Meclisinden "Montrö Bildirisi"ne ...
Prof. Dr. Akbulut: "Sigara ve alkol kanser açısından risk faktörleridir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akbulut: "Sigara ve alkol kanser açısından ...
23 kişiye 20 bin 700 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER 23 kişiye 20 bin 700 TL ceza kesildi
Öğretmen ve öğrenciler diyetisyen ile buluştu
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler diyetisyen ile buluştu
Emekli amirallerin bildirisine KBÜ'den tepki
YEREL HABERLER Emekli amirallerin bildirisine KBÜ'den tepki
Yoldan çıkan otomobil devrildi
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil devrildi
Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti ...
Otizmli çocuklar mavi balonları gökyüzü ile buluşturdu
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar mavi balonları gökyüzü ile ...
Karabük’te de, hafta sonunu sessizlik hakim
YEREL HABERLER Karabük’te de, hafta sonunu sessizlik hakim