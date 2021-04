Karabük’te ‘Avukatlar’ Günlerini kutladı

Karabük’te 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında Karabük Barosu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Karabük Baro Başkanlığı tarafından, ’5 Nisan Dünya Avukatlar Günü’ nedeniyle Kent Meydanı’nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Atatürk anıtı önünde gerçekleşen törende Karabük Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan ile baro üyesi avukatlar hazır bulundu. Törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, Hukuk ve adaletin her toplum, her cemiyet için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu bakımdan bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, o ülkenin bekası için en önemli teminattır. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ise ancak ve ancak kuvvetler ayrılığının sağlanması ile mümkündür” dedi.

Devlet niteliği kazanmış toplumlarda devletin birbirinden farklı üç ana kuvvet ve faaliyetinin söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Bu kuvvet ve faaliyetlerin kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılması ‘kuvvetler ayrılığı’ olarak ifade edilir. Gelişmiş demokrasilerde ve hukuk devletlerinde yargı kuvveti, eşitler arasında birinci kuvvet olarak kabul edilir. Çünkü yasama ve yürütmenin denetlenmesi ancak yargı ile olur. Yargı kuvvet ve faaliyetinin ise üç kurucu unsuru vardır. Bunlar iddia, savunma ve karar faaliyetidir” diye konuştu.

Erdoğan, ülke hukukun üstünlüğünün sağlanması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, hakimlik savcılık teminatının etkinleştirilmesi, savunmayı kısıtlayan engellerin kaldırılması, kişisel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi, hukuki güvenliğin sağlanması öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Hukukun üstünlüğünün sağlanması , hızlı işleyen, adil ve güvenilir bir yargısal faaliyet için hukuk eğitim ve öğretiminin de önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Erdoğan, “Ülkemizde hukuk eğitim ve öğretiminde kalitenin düşmesiyle buna bağlı olarak yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar günden güne büyümektedir. Bu konuda yapılacak düzenleme ile öncelikle hukuk eğitiminin süresi artırılmalı, öğrenci kontenjanı düşürülmeli, eğitimin içeriği de zenginleştirilmelidir. Yeni hukuk fakültelerinin açılması ağır koşullara bağlanmalıdır. Hakim ve savcı alımlarında liyakat esasına göre hareket edilmeli, Hakim ve savcı adaylarının mülakatları kamerayla kaydedilerek her türlü şaibenin önüne geçilmelidir. Hakim yardımcılığı statüsü getirilerek hakimlerimizin tecrübe sahibi olmaları sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Erdoğan, yargıçlık görevinin hukuk fakültesi mezunlarının tekelinde olması gerektiğini de ifade ederek, " Bunun yanında Hukuk Faku¨ltesi mezunlarının istihdamı ic¸in yeni is¸ alanlarının olus¸turulması da elzemdir. Aynı gerekc¸eyle, ceza uyus¸mazlıklarında hukukc¸u olmayanların uzlas¸tırmacı yapılması uygulaması da yanlıs¸ olup acilen vazgec¸ilmelidir. Bunun yanında adliye personelinin ve digˆer devlet memurlarının uzlas¸tırıcı olarak go¨revlendirilmesine izin veren uygulama da Devlet Memurları Kanununa ac¸ıkc¸a aykırı olup acilen vazgec¸ilmesi gerekir."

Konuşmanın ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

