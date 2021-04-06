Karabük'te iki özel eğitim uygulama merkezi Covid-19 nedeniyle kapatıldı

Karabük Belediyesi ile Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu, personellerinde korona virüs (Covid19) çıkması nedeniyle 10 gün kapatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu personelinde birden fazla Covid19 vakası görülmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle okulda 05.04.2021 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmesine, eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu personelinde birden fazla Covid19 vakası görülmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle okulda 07.04.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verildiği belirtilerek, "Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 202. maddesi gereği ve 5326 sayılı kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem uygulanacaktır" denildi.

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