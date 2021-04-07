Karabük’te yüz yüze eğitime korona virüs engeli

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Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Eskipazar Ortaokulu’nda birden fazla Covid19 pozitif vakanın görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi.

Karabük Valiliği, ilçeye bağlı Eskipazar Ortaokulu’nda çalışan bazı personellerde Covid19 pozitif vaka görüldüğünü ve temaslı sayısının fazla olduğunu açıkladı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 1 hafta arar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “07.04.202114.04.2021 tarihleri kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime ara verilmesini ve eğitim uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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