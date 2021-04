CHP'li Adıgüzel: Emekli amirallerin darbeci olarak gösterilmesi algı yönetimidir

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Emekli amirallerin bu ülkede darbeci olarak gösterilmesi algı yönetimidir, mağduriyet yaratma çabasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin Karabük il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Adıgüzel, hayat pahalılığının her alanda yaşandığını belirterek, "Ekonomik istikrarsızlıklar bugün Türkiye´de gencinden yaşlısına hepimizi çok yakından etkiliyor. Hayat pahalılığını her alanda yaşıyoruz. 2019 Haziran ayından bugüne Türkiye'deki en yüksek enflasyon oranı pazartesi günü açıklandı. Biz bu verilere güvenmiyoruz. Aynı zamanda bağımsız kuruluşlardan aldığımız verilerde gösteriyor ki son 7 ayda Türkiye'de enflasyon yüzde 28. Bırak eti artık hanelere sebze, meyve giremiyor. Peynir, ayçiçeği ile bebek mamasına güvenlik alarmları takılır hale gelmiş. Milyonlarca gencimiz işsiz. Bugün Türkiye'de genç işsizlik rakamları tarihin en yüksek seviyesinde. 15-34 yaş arası 2,5 milyon genç işsiz. Bununla birlikte üniversiteli genç işsiz oranımız Türkiye tarihinin rekoru seviyesinde. 1 milyondan fazla üniversite mezunu arkadaşımız işsiz" dedi.

Emekli generallerin darbeci olarak gösterilmesinin algı yönetimi olduğunu anlatan Adıgüzel, "Emekli amirallerin bu ülkede darbeci olarak gösterilmesi de algı yönetimidir, mağduriyet yaratma çabasıdır. Pazartesi günü enflasyon oranları açıklanıyor, Türkiye'nin son 2 yıldaki en yüksek enflasyon oranı açıklanacak bir anda bir bildiri üzerinden tüm gündem değişiyor. Emekli olmuş, yaşları da ilerlemiş bu generallerin ifade özgürlüğünü yanlış yorumlamak algı yönetiminden başka bir şey değildir. Ama altını tekrar çizmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bütün darbelerin karşısındadır. Her zaman sandığa inanmıştır, inanmaya devam edecektir" diye konuştu.

Adıgüzel daha sonra beraberindeki CHP´li milletvekilleri ile esnaf ziyaretinde bulundu.

DHA-Politika Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-04-07 16:31:26



