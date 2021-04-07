Meteoroloji uyardı, Karabük’e kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece itibariyle Karabük’te soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Yağışların Perşembe günü kentin kuzeybatı kesimlerinde kar şeklinde olacağı aktarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük’te yağışların Perşembe günü kentin kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma ve Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerinde kar şeklinde beklendiği bildirildi. Açıklamanın devamında, “Rüzgarın Cuma ve Cumartesi günleri ilimizde kuvvetli rüzgar saate 3050 kilometre şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Cuma gününden itibaren, ilimizde hissedilir 612 derecede azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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