Karabük’te Nisan ayında kar sürprizi

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Karabük’ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar sürprizi yaşandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi, Nisan ayında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Öte yandan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolu kemikli rampalarında da kar yağışının şiddetini giderek artırdığı öğrenilirken kar yağışının yüksek kesimlerde yarın ve Cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.

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