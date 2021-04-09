Karabük’te 2 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 570 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri E.Ç isimli şahsın kente kaçak tütün getireceği ihbarı aldı. Yapılan çalışmalar ve incelemelerin ardından 02 AAU 163 plakalı aracın park halinde ve sürücüsüz olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araç içerisinde yapılan aramada 257 adet koliye paketlenmiş halde 2 milyon 570 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Hakkında idari işlem yapılan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.