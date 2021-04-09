Karabük´te kar yağışı ulaşımı etkiledi

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Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1325 rakımlı Kemikli Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Karadeniz kentlerine ulaşımı sağlayan D-755 Karayolu Eskipazar Kemikli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. 1325 rakımlı geçitte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar kaydı. Ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Kayan araçların yola girmesiyle ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR

2021-04-09 12:49:41



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