KBÜ’de "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi

Karabük Üniversitesi’nde “2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu” düzenlendi.

Birincisi Kayseri’de düzenlenen “Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu”nun ikincisi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’ne bağlı Talebe Öğrenci Topluluğu Türkiye kolunun organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türk dünyasında manevi başkent unvanını alabilecek Türkistan, Buhara ve Semerkant gibi birkaç şehrin olduğunu söyledi.

İstanbul’un, Türk dünyasının manevi başkentlerinden bir tanesi olduğunu belirten Saparbekuly, “Karabük'ün ve özellikle Karabük Üniversitesi’nin katkılarıyla Karabük şehrinin Türk dünyasının bir eğitim merkezine dönüşeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Türkiye'nin Kazakistan ile kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesi’nde 10 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu vurgulayan Polat, "Kazakistanlı öğrenci sayımızın daha fazla olmasını istiyoruz. Bu hususta büyükelçimizin bize destek vereceğini umuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, eserlerini seslendirdi.

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