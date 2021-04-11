7 yıldır atık malzemeler toprağa karışmasın diye çöpleri ayırarak topluyor

Karabük’te evsel atıklar ile plastik, cam, karton gibi ambalaj atıkları diğer çöplerden ayırıp toplayan apartman görevlisi Mehmet Şık, 7 yıldır doğanın kirlenmesini engellemeye çalışıyor.

Şirinevler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Şık, 7 yıldır apartman görevlisi olarak çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şık, görev yaptığı 3 bloklu sitede evsel atıklar ile plastik, cam, karton gibi ambalaj atıklarını kaynağında ayırarak topluyor. Yıllardır üşenmeden her gün atık malzemeleri ayıran Şık, çevre kirliliğinin önlenmesine ve çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretime kazandırılmasına katkı sağlıyor. Şık, alışkanlık haline getirdiği bu davranışla daire sakinlerinin takdirini kazanırken vatandaşlarda çöplerini ayırarak kapının önüne koyma alışkanlığı da oluşturdu.

Sitede oturan Neriman Şahin Kör, Mehmet Şık’ın atık malzemelerle diğer çöpleri her zaman birbirinden ayırdığını, çevre temizliğine önem verdiğini belirterek, “Bizde ayrı poşetlere koyuyoruz, bizi de alıştırdı. Geri dönüşüme katkısı olduğu için de memnunuz” dedi.

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