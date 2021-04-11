Karabük- Bartın yolunda kar yağışı 

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜKBartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde kar yağışı etkili olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

KarabükBartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkisini zaman zaman artırırken yeşil alanlar karla kaplandı. Etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Beştepeler mevkiinde ise sis etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-04-11 15:48:13



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