Karabük’te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

Karabük'te Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 38 köy ise ulaşıma kapandı.

Karabük'te yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 295 kilometre uzunluğunda, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 12, Eskipazar ilçesinde 15 ve Ovacık ilçesinde 7 olmak üzere 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edildi. Açıklamada, 7 greyder, 4 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan bin 550 rakımda bulunan Bahattin Gazi Türbesi'ne ziyarete giden bazı vatandaşlar kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yolda arazi tipi araçlarla güçlükle ilerledi.

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