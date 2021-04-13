Baharı bekleyen leyleklere, muhtardan balık servisi Baharın habercisi leylekler, tarlayı mesken tutup havaların ısınmasını bekliyor

Karabük’te baharın habercisi leylekler, hava şartları nedeni ile mola verdikleri tarlayı mesken tutarken, mahalle muhtarı ise onları balıkla besledi.

Bahar ayının gelmesine rağmen hava sıcaklarının normale dönmediği Karabük’te Belen köyü Mahallesi'nde tarlalara konan onlarca leylek, havaların ısınmasını bekliyor. Havaların ısınmaya başladığı yerlere göç eden ve hava şartlarının etkisiyle mola veren onlarca leylek, Belen köyü Mahallesi'ndeki tarlada güzel tablolar oluşturdu. Soğuk hava dalgasına yakalanan ve yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği Karabük’te mola veren leylek sürüsü, tarla ve arazilerde hem yiyecek aradı hem de uzun yolculuklarının yorgunluğunu attı.

Havaların ısınmasını bekleyen ve tarlaları meslek tutan Leylek sürüsünün aç kalmaması için bazı vatandaşlar buğday ve mısır taneleri atarken, Çerçiler Mahallesi Muhtarı Halim Kaya ise leyleklere balık ziyafeti çekti. Muhtar Kaya, baharın habercisi leyleklerin gelmeye başladığını ancak Nisan ayında yağan karın onları da etkilediğini söyledi. Kaya, leyleklerin aslında zamanında geldiğini de kaydederek, “Nisan ayında kar yağışı yüksek kesimlerde çok fazla yağış var. Leylekler baharın habercisi olarak geldi ama arkasından kış ta geldi. Vatandaşlar mısır filan atmış ama yemezler. Biz de balık aldık geldik ve onları besliyoruz. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Alanlar sadece insanların değil hayvanlarında diğer canlıların da yaşam alanı. Buna göre hareket etmemiz lazım ve yaşam alanlarını daraltmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.