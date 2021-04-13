Kontrolden çıkan kamyon refüje çarpıp devrildi

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KarabükGerede karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kargo şirketine ait kamyon refüje çarpıp devrildi.

Kaza, KarabükGerede karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. M.B.Ç. idaresindeki 67 ABP 654 plaka sayılı kamyon Gerede ilçesinden Eskipazar ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önleri alınırken devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.