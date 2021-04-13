Milli güreşçi Merve Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabüklü milli güreşçi Merve Karadeniz, Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

Karabüklü milli güreşçi Merve Karadeniz, Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 62 kilogramda mücadele etti. Rakiplerini eleyerek saf dışı bırakan Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu.

Antrenörler Mustafa Kocabaş ve Ömer Koç’un çalıştırdığı Karadeniz, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Karabük’ü ve Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.