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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baro Başkanı Köklü görevi devraldı

İHA

Baro Başkanı Köklü görevi devraldı

Karabük Barosu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimi kazanan Av. Emrah Köklü görevi teslim aldı.
Geçtiğimiz hafta sonunda Karabük Baro Başkanlığı için mevcut Başkan Rıdvan Erdoğan’a karşı 102 üyenin oyunu alarak seçimi kazanan Emrah Köklü düzenlenen törenle görevi devraldı.
Törende konuşan önceki dönem Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, görev süresi boyunca hukukun üstünlüğünden yana olduklarını, kuvvetler ayrılığının yargı bağımsızlığını savunan bir çizgi içerisinde olduğunu söyleyerek yeni Baro Başkanı Köklü’ye görevinde başarılar diledi.
Karabük Barosu’nun yeni Başkanı Emrah Köklü ise, Erdoğan’ın tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Köklü başkanlık koltuğuna oturdu.

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