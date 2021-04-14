KBÜ’de uluslararası görüşmeler dijital olarak gerçekleştiriliyor

Covid19 pandemisi sürecinde Karabük Üniversitesinde bazı uluslararası görüşme ve ilişkiler online ortamda gerçekleştiriliyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ile Zoom Platformu üzerinden dijital ortamda görüştü.

Pandemi sürecini Türkiye’nin yardımı ile daha kolay geçirdiklerini belirten Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, yapılan görüşmede Karabük Üniversitenin son yıllarda Azerbaycan’da oldukça dikkat çektiğini ve birçok Azeri öğrencinin Türkiye’de eğitim almak için KBÜ’yü tercih ettiğini belirtti. Prof. Dr. Babanlı, Karabük Üniversitesinin uluslararası çalışmaları ile inanılmaz bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede iki üniversite arasında akademik anlamda ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği protokolünün hazırlanması, uluslararasılaşma konusunda workshoplar düzenlenmesi gibi konularda bir iş planı oluşturulmasına karar verildi. Bangladeş ve Hindistan’da kampüsler açtıklarını belirten Babanlı, Karabük Üniversitesi ile bu alanda da birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Babanlı’yı Ramazan Bayramının ardından Karabük Üniversitesine davet ederek hayırlı ramazanlar diledi. Karşılıklı iyi dileklerin ardından görüşme sona erdi.

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