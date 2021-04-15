Karabük'te ilk 3 ayda 675 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının ilk 3 ayında 675 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Mart ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Mart ayında 289 konut satıldı. Mart ayında satılan 289 konuttan 51’i ilk satış, 238’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirilirken, ilk 3 aydaki konut satısı ise 675 olarak kayıtlara geçti. İlk 3 aylık verilerde satışı yapılan 675 konuttan 175’i ilk satı, 500’ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak’ta Mart ayında 183’ü ilk satış, 238’i da ikinci el satış olmak üzere toplam 488 konut satılırken, Bartın’da ise 74’ü ilk, 122’si ikinci el olmak üzere 196 konut satışı gerçekleşti.

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