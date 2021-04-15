2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2

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Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor’a 21 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Basık xx, Mert Türk xx, Yahya Kemal Yurtbilir

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Ömer Yaylacı xx, Sezer xx, Serkan xx, Ahmet Yusuf xx, Cihan xx, Mustafa xx, Berk xx, Ömer Çelik x (Ahmet Enes dk. 11 x, dk. 82 Melih ?), Yasin xx (Ömer Faruk dk. 59 x) ,

Pazarspor: Mustafa xx, Mete xx, Ensar xx, Ömercan xx, Eray xx (İbrahim dk. 62 x) , Kadir xx (Muhammet Nişancı dk. 71 x), Ceyhun xx (Hakan dk. 80 ?) , Onur xx, Muhammet Çelik x, Eren x, Feyyaz x

Gol : Berk (dk. 5) (Karabüskpor) , Eren (dk.38), Feyyaz (dk. 89) (Pazarspor)

Kırmızı Kartlar: Sezer (dk. 46), Ahmet Yusuf (dk. 71) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Enes, Ömer Yaylacı, Melih (Karabükspor), Kadir (Pazarspor)

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