Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir apartman, birden fazla Covid19 pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina altına alındı.

Atatürk Mahallesi Devrim Sokak üzerindeki bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanda birden fazla Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. Safranbolu Kaymakamlığı vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken 15 Nisan günü saat 19.00'da başlayan karantina, 25 Nisan saat 19.00'da sona erecek.

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