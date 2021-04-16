Safranbolu´da 3 samuru görüldü

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde 'Nesli tehdide yakın´ kategorisinde olan 3 su samuru görüldü.
Safranbolu ilçesi Değirmencik köyünün içinden geçen dere kenarında gezen Ömer Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'Nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samurunu gördü. Oyun oynayan iki su samurundan birinin diğer su samurunun ağzındaki balığı alıp yediği anlar Yeşiltaş´ın cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-04-16 13:57:49
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