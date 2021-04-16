Akbaş, Anadolu Masalları Projesi hakkında bilgi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akbaş, Anadolu Masalları Projesi hakkında bilgi aldı

İHA

Akbaş, Anadolu Masalları Projesi hakkında bilgi aldı

Anadolu Masalları Karabük İl Koordinatörü Ayşenur Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ı ziyaret etti.
Ziyarette Anadolu Masalları Karabük İl Koordinatörü Ayşenur Yılmaz, Anadolu Masalları projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ı bilgilendirdi. Yılmaz, projenin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde yürütüldüğünü belirterek amacının çocukları kendi kültürel kodlarımızı taşıyan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu Masalları ile tanıştırmak olduğunu ifade etti.
Proje kapsamında Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı branşlarında görev yapan öğretmenlere yönelik "Temel Düzey Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlendiğini aktaran Yılmaz ayrıca proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Anadolu Masalları Projesi'nin, Türk Milleti’nin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini dile getirerek "Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark yaratılacağı inancındayız. Bu proje ile öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklarımızın rüyalarına, hayallerine, düşünce ve duygu dünyalarına bir zenginlik katmayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu gaye doğrultusunda öğrencilerimiz de kendi kültürünü daha iyi tanıyacak ve özümseyecektir” dedi.
Akbaş, Yılmaz’a çalışmalarında başarılar dilerken, ziyarette projede görevli Sevim Gürleyik, Meral Akyürek, Elif Ertaş ve İrem Keskin Zengin yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu´da 3 samuru görüldü
YEREL HABERLER Safranbolu´da 3 samuru görüldü
Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
Bitkin halde bulunan Kukumav kuşu tedavi altında
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan Kukumav kuşu tedavi altında
İş insanı Orhan Buyurman’ın acı günü
YEREL HABERLER İş insanı Orhan Buyurman’ın acı günü
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2
Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar ...
Karabük TSO'dan 3 Nisan Sanayi Günü teklifi
YEREL HABERLER Karabük TSO'dan 3 Nisan Sanayi Günü teklifi
Prof. Dr. Tüzüner: "Kapalı karaciğer cerrahisi hastalara konforlu bir tedavi sağlıyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tüzüner: "Kapalı karaciğer cerrahisi ...
Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamlayan ...
Karabük’te 300 bin TL’lik hırsızlık, 4 şüpheli yakalandı Hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı, 1 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Karabük’te 300 bin TL’lik hırsızlık, 4 şüpheli ...
Karabük'te 75 bin kişi aşılandı Karabük'te 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
YEREL HABERLER Karabük'te 75 bin kişi aşılandı Karabük'te 65 yaş ve ...
Karabük'te ilk 3 ayda 675 konut satıldı
YEREL HABERLER Karabük'te ilk 3 ayda 675 konut satıldı
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
KBÜ’de uluslararası görüşmeler dijital olarak gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER KBÜ’de uluslararası görüşmeler dijital olarak ...
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç 135 kilometre yürüyerek Karabük’e ulaştı Nafaka mağdurlarının sesi olmak için Karabük’e ulaşan genç yürüyüşe devam ediyor
YEREL HABERLER 1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç 135 ...
Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı