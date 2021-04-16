Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 100 adet Ramazan kolisi dağıtılmaya başlandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu 100 adet koli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “Bu yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtımına başlamış olup bu kapsamda toplanan 100 adet Ramazan kolisinin yerlerine ulaştırılmasına özen gösteriyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürebileceğimiz için mutluyuz. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bizlere desteğini esirgemeyen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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