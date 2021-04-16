Karabük'te KGYS kameralarıyla trafik denetim süreci başlıyor

Karabük'te, trafik güvenliğine katkı sunulmasını sağlamak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılacak olan trafik denetimleri 19 Nisan'da başlayacak.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) ile trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğine katkı sunulması amacı kapsamında trafik kural ihlallerinin tespit edileceği belirtildi. Bu denetimle birlikte sürücülerde algılanan yakalanma risk duygusunu geliştirerek trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.
Açıklamada denetimlerin 19 Nisan 2021 tarihinde başlanacağı ifade edilirken 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesinde Güvenli Sistem Yaklaşımı ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması ve 2030 yılında trafik kazası sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiği hatırlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.