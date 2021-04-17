Covid-19'a yakalanan çift 2 gün arayla vefat etti Orman mühendisi ve eşi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel Covid19 nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla vefat etti.



Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Covid19'a yenik düştü. Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

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