AK Parti Gençlik Kolları’ndan iftara yetişemeyenlere ikram

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hazırladıkları iftariyelikleri ikram etti.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, hayata geçirdiği "İftara 5 Kala" sloganı ile yapılan çalışmalarla KARDEMİR kavşağındaki trafik ışıklarında seyir halinde araçlarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık olarak su ve hurma ikram ediyor.

Yapılan ikramlar vatandaştan büyük takdir görürken çalışmalara katılan ve projeyi değerlendiren AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, "Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu güzel ayda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. 'İftara 5 Kala' projemizle bu birliği beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla bir şekilde iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hurma ve su ikram ediyoruz. İftarlarını açmalarına vesile olduğumuz her vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Bu vesileyle tüm Karabüklü hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

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