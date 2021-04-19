Karabük'te sahte deterjan operasyonu

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Karabük'te, 470 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı bir köyde, bir şüphelinin aracında yapılan aramada değişik markalarda sahte olduğu değerlendirilen 470 kilogram toz deterjan ele geçirildi.

Deterjanlara el konulurken, zanlı sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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