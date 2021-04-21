Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te dengesini kaybedip çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Karabük Cumayanı köyünde meydana geldi. Ferman Misoğlu arkadaşı ile Eskipazar Çayı'nın kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Ferman'ın cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-04-21 18:05:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.