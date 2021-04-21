Pozitif vakaların görüldüğü apartmanda karantina kararı Karabük'te Nisan ayında 3 apartman karantina altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla Covid19 pozitif vakaların görüldüğü site içerisindeki bir apartman karantina altına alındı.



Esentepe Mahallesi'nde bulunan Cebecikent Sitesi içerisinde bulunan apartmanda birden fazla Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. Karabük Valiliği vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken 21 Nisan günü saat 19.00'da başlayan karantina, 30 Nisan saat 19.00'da sona erecek. Karantina altındaki apartmanda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanları idari izinli olarak sayıldığı belirtildi.

Öte yandan ilçede Nisan ayı içerisinde 3 apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.