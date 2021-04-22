KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı

İHA

KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Impact Ranking 2021’ dünya sıralamasında İklim Eylemi ve Erişilebilir Temiz Enerji kategorisinde ilk 200 bandında yer aldı.
Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği Impact Ranking 2021 açıklandı. Türkiye’den 49 üniversitenin bulunduğu listede Karabük Üniversitesi dünya sıralamasında 600 bandında yer aldı. 96 ülkeden bin 115 kurumun değerlendirildiği listede KBÜ İklim Eylemi ve Erişilebilir Temiz Enerji kategorisinde ilk 200 bandında yer alarak dünya çapındaki başarılarına yenilerini ekledi.
Öte yandan KBÜ Türkiye’den 49 üniversitenin yer aldığı listede de devlet üniversiteleri arasında ilk 7’de kendisine yer buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı
YEREL HABERLER Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı
Karabük’te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı
YEREL HABERLER Karabük’te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ...
Vali Gürel 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Gürel 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ...
Safranbolu´da apartman karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Safranbolu´da apartman karantinaya alındı 
Pozitif vakaların görüldüğü apartmanda karantina kararı Karabük'te Nisan ayında 3 apartman karantina altına alındı
YEREL HABERLER Pozitif vakaların görüldüğü apartmanda karantina ...
Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen 5 yaşındaki çocuk öldü Akıntıya kapılan Ferman Misoğlu’nu 1 kilometre ileriden dedesi sudan çıkarttı
YEREL HABERLER Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen 5 yaşındaki ...
Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, boğuldu
YEREL HABERLER Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, boğuldu
Çatalzeytinliler Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
YEREL HABERLER Çatalzeytinliler Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine ...
‘Halk Günü’ toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Halk Günü’ toplantıları devam ediyor
Haslı Göleti’nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor
YEREL HABERLER Haslı Göleti’nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı ...
KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak
YEREL HABERLER KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik ...
Karabük'te aşılama çalışmalarında 'Oruç' yoğunluğu İftar sonrası günlük 250 kişi aşı oluyor
YEREL HABERLER Karabük'te aşılama çalışmalarında 'Oruç' ...
Safranbolu’da MHP İlçe Teşkilatı Ramazan kumanyası dağıttı
YEREL HABERLER Safranbolu’da MHP İlçe Teşkilatı Ramazan kumanyası ...
Rektör Polat’tan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
YEREL HABERLER Rektör Polat’tan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin 572 oldu
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin 572 ...
Karabük’te nüfusun yüzde 19,8’ini çocuklar oluşturuyor
YEREL HABERLER Karabük’te nüfusun yüzde 19,8’ini çocuklar ...
Arkeologlar 2 bin 500 yıllık ‘Paflagonya Geçidi’ diye adlandırılan alanda inceleme yaptı Arkeologlar bu sefer kazarak değil dağcılar gibi halatlarla kanyona inerek çalışmalar yaptı
YEREL HABERLER Arkeologlar 2 bin 500 yıllık ‘Paflagonya Geçidi’ diye ...
Karabük’ü mesken tutan leylekler için yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Karabük’ü mesken tutan leylekler için yiyecek ...