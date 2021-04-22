KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Impact Ranking 2021’ dünya sıralamasında İklim Eylemi ve Erişilebilir Temiz Enerji kategorisinde ilk 200 bandında yer aldı.

Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği Impact Ranking 2021 açıklandı. Türkiye’den 49 üniversitenin bulunduğu listede Karabük Üniversitesi dünya sıralamasında 600 bandında yer aldı. 96 ülkeden bin 115 kurumun değerlendirildiği listede KBÜ İklim Eylemi ve Erişilebilir Temiz Enerji kategorisinde ilk 200 bandında yer alarak dünya çapındaki başarılarına yenilerini ekledi.

Öte yandan KBÜ Türkiye’den 49 üniversitenin yer aldığı listede de devlet üniversiteleri arasında ilk 7’de kendisine yer buldu.

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