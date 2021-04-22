Vali Gürel koltuğunu öğrencilere bıraktı Koltuğa oturan temsili vali vakalar hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, makam koltuğunu Kayabaşı Ortaokulu öğrencilerine devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel makam koltuğunu 4 çocuğa birden devretti. Vali Gürel’in koltuğuna temsili olarak ilk önce Kayabaşı Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Ecrin Çakır oturdu. Temsili Vali Ecrin makam koltuğunda konuşmasını yaptıktan sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile görüşerek kentteki vakalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sırayla valilik koltuğuna oturan Görkem Yegane, Gülay Naz Bıçakçı ve Siraç Sadık Yılmaz koltuğu temsilen devreden Vali Gürel’e teşekkürlerini ileterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.

Tören sonrası konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, TBMM’nin kuruluş yıl dönümü olması manasında 23 Nisan’ın çok önemli olduğunu belirterek, “Atatürk bu bayramı siz çocuklara armağan etmiş. Sadece Türk çocuklarına değil bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Bu sene bayramımızı buruk kutluyoruz maalesef. İnşallah önümüzdeki yılda hep beraber sokaklarda, okul bahçelerinde, meydanlarda olacağız. Sizlerle beraber sokaklarda inşallah bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyayı kasıp kavuran bir salgınla karşı karşıya kalındığını ifade eden Gürel, “Bugün burada makamı devralan çocuklarımız salgın sürecine dikkati çektiler. Pandemi hepimizi etkiledi. Bütün esnaflarımızı etkiledi. Maske takıyoruz şuanda. Eskiden olsa maske takan birini gördüğümüz zaman şaşırırdık. Şimdi ise maske takmayan birini gördüğümüz zaman ikaz etme gereksinimi duyuyoruz. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgınla karşı karşıyayız. Bunun sonucunda hayatını kaybeden insanlarımız oluyor. Bu salgınla hepimiz el birliği ile mücadele etmeliyiz. Bu süreçten ne kadar erken çıkabilirsek o kadar erken hayat normale dönecek. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız çocuklarımızın okullarına gidebilmesi, esnaflarımızın iş yerlerini açabilmesi için uymamız gerek kurallar var. Bu kurallara birlikte uyabilirsek inşallah pandemiyi en az hasarla atlatabiliriz” diye konuştu.

Gürel’in öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlaması ile tören sona erdi.

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