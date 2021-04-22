AK Parti Gençlik Kolları Türk Bayrağı ve balon dağıttı

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ile vatandaşlara balon ve Türk Bayrağı dağıtımı yaptı.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, “Çocuklarımızı bu anlamlı günde sevindirmek için bir organizasyon düzenledik. Korona virüs nedeniyle coşku ile kutlayamadığımız 23 Nisan'da, çocuklarımızı mutlu etmenin sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşarken, milletimizin en değerli varlığı, yarınlarımız tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’nın armağanı olan ay yıldızlı balon ve bayrakları alan çocuklar, bayrakları balkonlarına asacaklarını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini unutmayan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik’e teşekkür etti.

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