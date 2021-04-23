Karabük'te tekstil firması karantina altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firması yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Akçasu Mahallesi Yazıköy Caddesi'ndeki bir tekstil firmasında birden fazla Covid19 pozitif vaka tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamlığı

vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 gün süreyle işyeri karantinasının uygulanmasına karar verildiği bildirdi.

Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla firmaya giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırıldığının belirtildiği açıklamada, "İşletmenin çalışmasında bu süre zarfında ara verilmesine, işletme sahibi tarafından işyerinde her türlü dezenfektan işlemlerinin bu tarihler arasında yapılmasını sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Atölyede çalışan işçilerden 27 Nisan'da alınacak PCR testi numunelerinin sonuçlarına göre işletmenin 28 Nisan tarihi ile iş başı yapıp yapmayacağı İlçe Umuni Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeniden değerlendirildikten sonra belli olacak.

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