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Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi

İHA

Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı kutlamaları ışık gösterileri sona erdi.
Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gündüz çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar kapsamında dün akşam ki ışık gösterileri ile sona erdi.
Karabük Valiliği tarafından Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi binasına ve kentin çeşitli noktalarına lazer ışıklarıyla Türk bayrağı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, portresi ve silueti ile 23 Nisan yazısı yansıtıldı.
Havai fişek gösterisinin ardından etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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