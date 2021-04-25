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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık camiler bu yılda teravih namazından mahrum kaldı

İHA

Asırlık camiler bu yılda teravih namazından mahrum kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki, asırlık tarihi camiler bu yıl da kısıtlamalar nedeniyle teravih namazları cemaatsiz kaldı.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yılda tarihi camiler Ramazan ayında cemaatsiz kaldı. Osmanlı döneminden kalma Ramazanların da yaşatıldığı Safranbolu’da, vatandaşların yoğun şekilde tercih ettiği 1661'de yapılan Köprülü Mehmet Paşa, 1796’da hizmete alınan İzzet Mehmet Paşa, 1778 yılında yapılan Kazdağlıoğlu gibi asırlık camiler, bu yılda korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle kapılarını teravih namazlarında ibadete kapatmak zorunda kaldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, köprü gibi tarihi yapıların yanında ilçenin önemli tarihi yapıları arasında yer alan ve mimarileri, minareleri, kubbeleri, işlemeleri ile diğer özellikleriyle şehrin simgesi haline gelen asırlık camiler, ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleriyle de merak uyandırıyor.

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