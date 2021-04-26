Belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

Safranbolu Belediyesi ile Vakıfbank arasında belediye çalışanları için ‘Maaş Ödeme Protokolü’ imzalandı.
Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Elif Köse, Vakıfbank Şube Müdürü Sadık Uslu katıldı. Belediye ile banka arasında yapılan protokol ile belediye işçileri üç yıllık anlaşma için 2 bin 600 TL promosyon alacak.
Protokol imza töreni sonrası konuşan Başkan Köse, “Bu üst seviyedeki promosyon bedeli belediyemiz kadrosunda çalışan personelimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Pandemi sürecinin yaşandığı bu zor günlerde gerçekleşen bu katkı, çalışanlarımıza ekonomik olarak olumlu bir rahatlama sağlayacak diye düşünüyorum. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.