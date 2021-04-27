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Kapanmadan muaf olmak isteyen soluğu Ziraat Odası'nda aldı

İHA

Kapanmadan muaf olmak isteyen soluğu Ziraat Odası'nda aldı

Karabük’te yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin almak için soluğu Ziraat Odası Başkanlığı önünde aldı.
29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının bildirilmesinin ardından Karabük’teki çiftçiler Ziraat Odası’na koştu. 18 günlük kısıtlamada hayvanlarını ve bahçelerinden uzak kalmak istemeyen çiftçiler izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde yoğunluk oluşturdu.
Tek tek içeriye alınan çiftçiler evraklarını gösterip işlemlerini yaptırdıktan sonra belgelerini alıp ayrıldı.
Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, kapanma öncesi yoğunluk olduğunu belirterek, “Çünkü çiftçi üretmeyince toplum aç kalır. Hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda kurallara uymak şartıyla çiftçilerin hayvanlarına bahçelerine bakmaları için bu kısıtlama döneminde çiftçi belgesi veriyoruz. Onlara tarımsal faaliyet belgesi veriyoruz. İzin belgesi değil. Bu tarımsal faaliyet belgelerini gösterdikleri zaman geçerli oluyor” dedi.
Çiftçilerin sadece malzeme almak için belge ile şehir merkezine gidebileceklerini aktaran Benlioğlu, kontroller sırasında tarımsal faaliyet belgesi ile belirlenen sınırlar dışına çıkış yapan çiftçilerin elindeki belgenin güvenlik güçleri tarafından iptal edilmesini istediğini söyledi.

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