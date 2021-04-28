İhtiyaç sahibi 200 aileye gıda paketi yardımı yapıldı

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Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda paketi yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Murat Çorbacı, ‘Ramazan’ın Bereketini Birlikte Paylaşalım’ düşüncesiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirterek, “Bu ay vesilesiyle dernek üyelerimiz ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 200 adet gıda paketi hazırladıklarını, hazırlanan paketlerini Karabük merkez, Safranbolu ve Yenice merkez ve köylerinde dağıttık. Gıda paketlerin hazırlanmasına destek olan üye ve hayırseverlerimize çok teşekkür eder, niyetlerini Allah kabul etsin. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun” dedi.

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