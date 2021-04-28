Başkan Köse, sosyal tesis inşaatında inceleme yaptı

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Aslanlar mevkiinde yapımına devam edilen sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Köse beraberindeki heyet ile birlikte alt katı sosyal tesis, üst katı ise düğün salonu olarak hizmet verecek olan binanın inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede konuşan Başkan Köse, Safranbolu’ya yakışır güzel bir sosyal tesisin yakın gelecekte hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Özellikle üst katta yapılacak olan düğün salonunun vatandaşlar açısından avantaj sağlayacağını dile getiren Köse, “Belediye olarak vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini, en güzelini verme gayreti içerisindeyiz. Bunun için mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışıyoruz. Tesisin kısa sürede hizmete gireceği kanaatindeyim” dedi.

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