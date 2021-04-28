2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Berkay Erdemir xx, Oğuz Akyüz, Muhammet Ali Doğan xx,
Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Arda xx, Emre xx (Muhammed dk. 72 x), Ahmet Enes x (Furkan dk. 85 ?), Ömer Yaylacı xx, Ömer Yılmaz xx, Mustafa xx (Sezer dk. 63 x), Cihan xx, Berk xx, Yasin xx
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Hasan xx, İlyas xx, Arda Suat xx, Taşkın xx (Abdullah dk.74 x), Gökhan xx, Onur xx, Temel xx, Rasimcan xx (Ömer Faruk dk. 87 ?) , Berk xx (Berat dk. 66 x), Sadık xx (Enes dk. 87 ?)
Goller: Yasin (dk.53) (Karabükspor), Arda Suat (dk. 20), Rasimcan (dk.71) (Karacey Belediyepor)
Sarı Kartlar : Cihan, Serkan, Sezer (Karabükspor), Gökhan (Karacabey Belediyespor)
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