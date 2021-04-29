Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı

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Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında trafik düşük yoğunlukla seyretti.

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında boş kaldı. Diğer illerde yaşanan yoğunluğa rağmen araç yoğunluğunun bulunmadığı, sürücülerin yollarda rahat bir şekilde ilerledikleri görüldü.

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