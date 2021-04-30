KARDEMİR’den 1 Mayıs mesajı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş. (KARDEMİR), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fabrikanın mesajında, “Kentimizin kuruluşundan bu günlere kadar, ülkemiz sanayisinin ve kalkınma adımlarının bire bir şahidi KARDEMİR çalışanları ve Karabük halkı, hiç şüphesiz ki 1 Mayıs’ın öneminin bilincinde ve yanındadır. Fabrikamız sadece fabrika sahasından ibaret değil, tüm kent ile birlik içerisindedir. Bu varlık sebebiyetine istinaden attığımız tüm adımlar da kentimize ve ülkemize katkı sağlayacak niteliktedir. KARDEMİR ilk ağır sanayi tesisinin temellerinin atıldığı Karabük’ümüzde filizlenen sanayi ve teknoloji hamlesinin lokomotifi ve üretimin arkasındaki emek, emektar ve alın terinin en yüksek derecede tezahür etmiş halidir. Bu vesileyle Karabük’te Türk Sanayisi’ne hizmet eden, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük emeği bulunan tüm Karabük halkının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Karabük’ün istikrarlı büyüyen, bölgenin ve Türkiye’nin en büyük ve en değerli sanayi kentlerinden birisi olacağına inanıyoruz. Ülkesine katma değer oluşturmak için emek harcayan tüm çalışanların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız” ifadelerine yer verildi.

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