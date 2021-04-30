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Başkan Değirmenci, “Emekçilerin beklentilerini daha gür bir sesle haykıracağız” Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den 1 Mayıs mesajı

İHA

Başkan Değirmenci, “Emekçilerin beklentilerini daha gür bir sesle haykıracağız” Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den 1 Mayıs mesajı

Hakİş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Hakİş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Devam eden salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, maalesef meydanları dolduramayacağız ama emekçilerin haklı talep ve beklentilerini her zamankinden daha gür bir sesle haykıracağız. Bu çerçevede 1 Mayıs öncesi dijital platformlarda özellikle konfederasyonumuz Hakİş’in öncülüğünde çalışanların tüm sorunlarını dile getirdik. Yine aynı şekilde emekçiler adına taleplerimizin yer aldığı bildirimizi, illerin şehir meydanlarında okuyarak, çalışma hayatındaki kanayan birçok yaraya parmak basacağız” ifadelerini kullandı.
1 Mayıs etkinlikleri kapsamında, bütün kesimlerin sorunlarını Hakİş Konfederasyonu ve Özçelikİş Sendikası olarak her platformda haykırdıklarını belirten Değirmenci, hazırladıkları 1 Mayıs bildirisinde “Asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, istihdamın artırılması ve yoksulluğun önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından emekçilerin hak ettiği payı almaları, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi taleplerine dile getirdik. Ayrıca çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesi, çocuk istismarının önlenmesi, kadına yönelik şiddetin son bulması, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi gibi konulara dikkat çektik” diyerek bu konularda görev ve sorumlulukları bulunanlara sorunların çözümü noktasında çağrıda bulundu.
Değirmenci, emekçilerin huzur, refah ve sağlık içerisinde yaşayacağı ve çalışacağı bir dünya düzeninin ortaya çıkabilmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

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