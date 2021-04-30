Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Barış Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesindeki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı kısa sürede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.