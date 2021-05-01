Kadın temizlik görevlileri bahar temizliği ile işbaşı yaptı

Yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan tam kapanma nedeniyle boş kalan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki cadde ve sokaklarda bahar temizliği başladı.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 günlük tam kapanmanın ardından kentin çeşitli bölgelerinde bahar temizliğine başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiren ekip içerisinde kadın temizlik görevlileri de iş başı yaptı. Sosyal alanların yanı sıra mahalle, cadde ve ara sokaklarda da geniş çaplı temizlik çalışmalar devam ediyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda erkekler ile omuz omuza mücadele vermesini, aile bütçelerine katkı sağlamalarını istediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu anlamda kadınlarımızın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini biliyoruz. Malumunuz bu gün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Böylesi önemli bir günde Safranbolu için var güçleri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma minnettar olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Köse, ekiplerin yalnızca sokakları süpürmekle kalmadığını, birçok cadde ve sokakta yıkama çalışması yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Bunların haricinde yine, kullanılan pazar yerleri ve çöp konteynırları da düzenli olarak hijyenik suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmaların hemşehrilerimizin sağlığına doğrudan katkısı olacağını düşünüyorum.”

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