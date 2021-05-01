Kadın temizlik görevlileri bahar temizliği ile işbaşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın temizlik görevlileri bahar temizliği ile işbaşı yaptı

İHA

Kadın temizlik görevlileri bahar temizliği ile işbaşı yaptı

Yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan tam kapanma nedeniyle boş kalan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki cadde ve sokaklarda bahar temizliği başladı.
Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 günlük tam kapanmanın ardından kentin çeşitli bölgelerinde bahar temizliğine başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiren ekip içerisinde kadın temizlik görevlileri de iş başı yaptı. Sosyal alanların yanı sıra mahalle, cadde ve ara sokaklarda da geniş çaplı temizlik çalışmalar devam ediyor.
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda erkekler ile omuz omuza mücadele vermesini, aile bütçelerine katkı sağlamalarını istediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu anlamda kadınlarımızın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini biliyoruz. Malumunuz bu gün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Böylesi önemli bir günde Safranbolu için var güçleri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma minnettar olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.
Başkan Köse, ekiplerin yalnızca sokakları süpürmekle kalmadığını, birçok cadde ve sokakta yıkama çalışması yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi:
“Bunların haricinde yine, kullanılan pazar yerleri ve çöp konteynırları da düzenli olarak hijyenik suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmaların hemşehrilerimizin sağlığına doğrudan katkısı olacağını düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Osmanlı'nın parmak izi" sessiz günlerini yaşıyor Türkiye genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde sessizlik hakim
YEREL HABERLER "Osmanlı'nın parmak izi" sessiz günlerini ...
Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
Başkan Değirmenci, “Emekçilerin beklentilerini daha gür bir sesle haykıracağız” Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Değirmenci, “Emekçilerin beklentilerini daha ...
KBÜ’deki hobi bahçelerinde ata tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER KBÜ’deki hobi bahçelerinde ata tohumları toprakla ...
Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı Karabük’te tam kapanmada metrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal ...
KARDEMİR’den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER KARDEMİR’den 1 Mayıs mesajı
Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı
Karabük´te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
YEREL HABERLER Karabük´te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde ...
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı ...
Karabük’te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor Karabük’te 350 dekarlık alanda Ayçiçek tohumu toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Karabük’te atıl durumdaki tarım arazileri üretime ...
Prof. Dr. Ağras: "Çocuklarda idrar kaçırma önemli bir sağlık sorunudur"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ağras: "Çocuklarda idrar kaçırma önemli bir ...
Çalınan malları satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Çalınan malları satarken yakalandılar
Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
İki katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İki katlı ev alevlere teslim oldu